Сальдо сообщил об ударе ВСУ из HIMARS по Скадовску Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 10 ноября нанесли удар, предварительно из системы HIMARS, по Скадовску Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным — хаймерсами», — написал он.
Сальдо отметил, что три системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты, одна попала в пустой дом в районе частного сектора. Пострадавших нет.
Губернатор подчеркнул, что владельцам дома был причинен значительный материальный ущерб.
Накануне, 9 ноября, Сальдо сообщил о ракетном обстреле ВСУ Скадовска. Одну ракету сбила система ПВО, а другая попала в частный сектор, в результате чего несколько домов получили повреждения, среди людей были госпитализированные.
ВСУ предпринимают попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявлила 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.