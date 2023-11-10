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Сальдо сообщил об ударе ВСУ из HIMARS по Скадовску Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по херсонскому Скадовску из HIMARS, пострадавших нет
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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 10 ноября нанесли удар, предварительно из системы HIMARS, по Скадовску Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным — хаймерсами», — написал он.

Сальдо отметил, что три системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты, одна попала в пустой дом в районе частного сектора. Пострадавших нет.

Губернатор подчеркнул, что владельцам дома был причинен значительный материальный ущерб.

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Накануне, 9 ноября, Сальдо сообщил о ракетном обстреле ВСУ Скадовска. Одну ракету сбила система ПВО, а другая попала в частный сектор, в результате чего несколько домов получили повреждения, среди людей были госпитализированные.

ВСУ предпринимают попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявлила 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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