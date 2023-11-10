Оренбург начнут украшать к Новому году с 1 декабря

В Оренбурге с 1 декабря начнется подготовка к празднованию Нового года. Елки появятся в округах и на центральной площади. Глава города Сергей Салмин пообещал уделить особое внимание в этом году улице Чкалова, проспектам Гагарина и Братьев Коростелевых, а также Нежинскому шоссе.

Как пишет РИА «Оренбуржье», по традиции иллюминацией декорируют улицу Советскую. Снова там оборудуют новогодний городок с катком, аттракционами и фудкортом.

В этом году на украшение Северного округа потратят 452 тыс. рублей. Соответствующий тендер уже размещен на портале госзакупок. Самый дорогой в перечне — светодиодный клип-лайт мульти. За 22 штуки придется заплатить почти 200 тыс. рублей. Об этом говорится в приложении к закупке.

В 2022 году власти города потратили на световое оформление Северного округа 572 тыс. рублей, а на оформление Южного — сумму, в два раза большую — 1,4 млн рублей, отмечает Урал56.ру.

Жители региона год назад просили губернатора Дениса Паслера отказаться от новогодних украшений в пользу помощи мобилизованным участникам СВО. По этой причине празднование проходило без фейерверков и корпоративов.