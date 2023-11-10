В небоскребе «Москва-Сити» подрались сотрудники двух офисов

В башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити» на 80 этаже произошла драка между сотрудниками двух офисов. Об этом 10 ноября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 9 ноября. Между сотрудниками располагающихся рядом офисов компании по производству дизельно-генераторного оборудования и юридической фирмой произошел словесный конфликт.

Не уточняется, из-за чего именно случился конфликт, однако в результате сотрудники разных офисов подрались. Всех участников попросили быть в отделе полиции для дачи объяснений по факту случившегося.

В настоящее время проводится проверка.

Ранее в этот день стало известно о драке между мамой ученицы и преподавателем в общеобразовательной школе имени Крупской, расположенной в подмосковном Деденево. Потасовка произошла, когда женщины обсуждали конфликт, когда ребенок якобы хамил учительнице, а та в ответ обозвала девочку. В итоге между ними завязалась драка, к которой подключилась еще и старшая сестра школьницы. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту случившегося.