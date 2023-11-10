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Руководители рассказали, как принимают решение о повышении сотрудников

Опрос: руководители повышают сотрудников за эффективность и инициативность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Русская школа управления (РШУ) опросила представителей компаний из разных отраслей бизнеса и узнала, каким образом они получают повышение, на что руководители обращают внимание при выборе сотрудников для продвижения по карьерной лестнице и как часто подчиненные обращаются к начальству с просьбой о повышении. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 10 ноября.

63% россиян заявили, что руководитель самостоятельно предлагал им повышение. Однако опрошенные выделили и другие способы, которые позволяли продвинуться по карьерной лестнице: говорил(а) руководителю, что хочу повышения, — 27%, по итогам регулярной оценки персонала — 20%, при переходе в новую компанию — 5%, в рамках программы развития кадрового резерва компании — 4%.

Ни разу не получали повышение лишь 11% респондентов.

Пути к повышению могут быть разными, но абсолютное большинство опрошенных (93%) все-таки считает, что в этом вопросе полезно брать инициативу в свои руки и самостоятельно обращаться к начальству с просьбой о повышении.

«Получить повышение по собственной инициативе реально, и результаты исследования это подтверждают. Однако всё сработает только в том случае, если вы сможете четко аргументировать свою позицию, основываясь на фактах, цифрах и планах. Важно показать руководителю, из-за каких достижений нужно повысить именно вас и что это может дать компании. Чем подробнее и конкретнее опишите перспективы, тем выше будут шансы на успех», — сказала директор РШУ Анастасия Боровская.

Основные критерии, на которые руководители обращают внимание при принятии решения о повышении сотрудников: эффективность работы — 95%, инициативность — 79%, организованность — 65%, развитые управленческие навыки — 58%, развитые коммуникативные навыки — 47%, генерация интересных, нестандартных идей — 30%, возможности бюджета (на увеличение зарплаты после повышения) — 26%, перспективы профессионального роста внутри компании — 19%, другое — 7%.

Интересно, что повышение часто происходит по инициативе самих сотрудников: 77% руководителей заявили, что сотрудники обращались к ним с просьбой о повышении, 63% хоть раз принимали решение о повышении по инициативе сотрудника. Однако чаще всего руководители повышают сотрудников по собственной инициативе (85%).

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Ранее в этот день стало известно, что подавляющее большинство россиян (94%) хорошо помнят свою первую в жизни работу, а почти половина из них (42%) до сих пор общается с бывшими коллегами. Как правило, хорошие воспоминания обусловлены тем, что сотрудник получил полезный опыт для будущих достижений (63%), в коллективе были отзывчивые коллеги (51%), а 41% респондентов даже удалось завязать крепкие дружеские отношения. В топ-5 причин ностальгии вошли общение с чутким руководителем (39%) и то, что у компании была интересная сфера бизнеса (15%).

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