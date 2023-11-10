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Комбикормовый завод построили за 443 млн рублей под Калугой

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В Ферзиковском районе Калужской области построили комбикормовый завод. Его проектная мощность составляет 10 т в час. Предприятие будет работать круглосуточно и выпускать до 200 т готовой продукции в сутки.

Годовой объем производства составит около 60 тыс. т. Будут созданы 25 рабочих мест, пишет газета «Весть» со ссылкой на районную администрацию.

По словам главы администрации Алексея Волкова, строительство подобного предприятия является важным шагом в развитии экономики и сельского хозяйства. Оно обеспечит наличие качественного комбикорма для молодняка крупного рогатого скота, положительно повлияет на производство мяса и молока.

Общий объем инвестиций — 443 млн рублей. Производство должны запустить до конца 2023 года.

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