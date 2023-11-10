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CNBC: Путин чувствует себя уверенно с союзниками из Центральной Азии

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Россия на этой неделе показала, что не будет молча принимать усилия Запада по налаживанию связей со странами Центральной Азии. Об этом 9 ноября заявила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

Она указала на официальный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан в четверг, в ходе которого российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Журналист отметила, что Путин остается уверенным в себе, в то же время Россия в данный момент надежно защищена в экономических и политических отношениях с союзниками и соседями.

«Мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники»
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Накануне Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом для переговоров с президентом страны, подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

В ходе визита президент РФ заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким. Он выразил надежду на то, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации. Токаев же отметил, что считает визит российского лидера успешным.

Российский лидер назвал переговоры результативными. По его словам, они прошли в деловом ключе, в результате поставлены амбициозные цели укрепления стратегического партнерства двух государств. Помимо этого, Путин выразил уверенность в том, что Россия и Казахстан смогут решить важные для стран вопросы и будут укреплять свой суверенитет на международной арене.

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