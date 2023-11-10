Три медика лишились 4,3 млн рублей из-за мошенников в Самарской области

Три медицинских работника в Самарской области пострадали в результате мошенничества за сутки. Общий ущерб составил 4,3 млн рублей.

В Тольятти женщине 1959 года рождения поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую, что на ее имя мошенники якобы пытаются оформить кредит. Мужчина рекомендовал медработнику перевести все накопления на «безопасный» счет. Женщина лишилась около 2 млн рублей. Об этом пишет НИА «Самара».

В Самаре потерпевшую 1972 года рождения аналогичным образом убедили перевести на «безопасный» счет около 1 млн рублей. Еще одна женщина 1977 года рождения доверилась лжеброкеру и перевела на посторонние счета около 1,3 млн рублей, рассчитывая получить доход на бирже.

По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Коми в результате мошенничества пострадал 52-летний вахтовик. Приезжий из Барнаула перечислил 1,1 млн рублей на «безопасный» счет.