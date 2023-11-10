Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
Мир
Спецборт МЧС доставил 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа
Экономика
У территориальных органов ФАС появились полномочия по проверке тарифов
Мир
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Мир
В США заявили о фактическом проигрыше Украины в конфликте с Россией
Мир
Постпред Палестины осудил действия СБ ООН в ситуации с сектором Газа
Общество
СК РФ возбудил дело после пропажи связи с Ан-2 на Чукотке
Мир
На Украине за год значительно сократилось число миллиардеров
Мир
Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты
Происшествия
Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью
Общество
Второй Российский винодельческий форум открылся в Москве
Пресс-релизы
Стартовал Всероссийский конкурс для молодых журналистов, блогеров и авторов ТГ-каналов
Пресс-релизы
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил выставку-форум «Россия»

Три медика лишились 4,3 млн рублей из-за мошенников в Самарской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три медицинских работника в Самарской области пострадали в результате мошенничества за сутки. Общий ущерб составил 4,3 млн рублей.

В Тольятти женщине 1959 года рождения поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую, что на ее имя мошенники якобы пытаются оформить кредит. Мужчина рекомендовал медработнику перевести все накопления на «безопасный» счет. Женщина лишилась около 2 млн рублей. Об этом пишет НИА «Самара».

В Самаре потерпевшую 1972 года рождения аналогичным образом убедили перевести на «безопасный» счет около 1 млн рублей. Еще одна женщина 1977 года рождения доверилась лжеброкеру и перевела на посторонние счета около 1,3 млн рублей, рассчитывая получить доход на бирже.

По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Коми в результате мошенничества пострадал 52-летний вахтовик. Приезжий из Барнаула перечислил 1,1 млн рублей на «безопасный» счет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023