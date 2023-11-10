Пассажир автомобиля погиб по вине пьяного водителя в ДТП под Тверью

В Тверской области осудили водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. В результате погиб его пассажир.

На заседании суда Весьегонского района было установлено, что мужчина 14 июня, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем на дороге в Весьегонске. В результате машина налетела на дерево и перевернулась. Пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончался.

Подсудимый в полном объеме признал вину. Его осудили на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права управления транспортными средствами в течение 2,6 года, пишут «Тверские ведомости».

В начале ноября были опубликованы данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД). С января по сентябрь на дорогах России произошло 96 768 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Жертвами ДТП стали 10 309 человек (+1,6%) и почти 121,5 тыс. получили ранения (+4,3%).