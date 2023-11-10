Военный эксперт назвал плачевным положение ВСУ на фронте

У Украины не хватает резервов, положение армии страны на линии боевого соприкосновения достаточно плачевное. Об этом 10 ноября сообщил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал слова экс-начальника военного комитета НАТО генерала Харальда Куята о том, что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла украинской армии серьезный ущерб.

«Они [войска Украины] пытаются сейчас наступать. Напряженная ситуация сохраняется на юге [фронта] и в районе Купянска, но видно, что у противника не хватает резервов. Перебрасывает с места на место. Дела обстоят достаточно плачевно», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что на фоне неудач украинской армии появляются разногласия в руководстве страны, например, между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

«Поддержка Украины так или иначе, то есть киевского режима, я думаю будет продолжаться. Но то, что Запад и США подустали от постоянных инъекций и с финансами и вооружением, это очевидно. Конечно, они попытаются из этой ситуации, когда контрнаступ не оправдался, и Украина, и [украинский лидер Владимир] Зеленский, и все, кто с ним связан, стоят перед выбором, что делать. Наступать они практически уже в ближайшем будущем не могут. И вопрос так или иначе будет базироваться как минимум на приостановке боевых действий», — рассказал Дандыкин.

Однако он отметил, что сейчас киевский режим не пойдет на переговоры. Эксперт напомнил, что в настоящее время разговоры вести не о чем, так как Украина сама себе запретила их.

Говоря о ситуации на фронте, Дандыкин уточнил, что считает предоставление НАТО своих бойцов Вооруженным силам Украине (ВСУ) маловероятным. Кроме того, он не исключил, что между РФ и Североатлантическим альянсом может произойти обострение ситуации в районе Арктики.

«Они ищут себе всё новые и новые задачи. В частности, я не исключаю, что будет обострение у нас в районе Арктики. Американцы положили глаз», — подчеркнул он.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две–четыре недели. В свою очередь, экс-разведчик США Скотт Риттер заметил, что Украина уже фактически проиграла в конфликте с РФ. Он указал, что столкновение «не закончится завтра», но исход уже понятен.

Также подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи с других на Зеленского.

До этого, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач украинских войск.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.