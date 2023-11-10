Россиянка рассказала «Известиям» об эвакуации раненых на КПП «Рафах»

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах» в Египте началась эвакуация раненых. Об этом 10 ноября сообщила «Известиям» россиянка, ожидающая своей очереди.

По ее словам, переход уже открыт для раненых.

«Россияне сидят в очереди и ждут. Очень плохие связь и интернет, электричества нет», — сказала она.

Также о ситуации с эвакуацией поделилась жительница сектора Газа, гражданка Казахстана Марьяна Аль-Масри. Она находится на родине, ее четверо детей остались в анклаве.

«Наш консул говорит что [эвакуация] в порядке очереди. То есть они выпускают списки по какой-то очереди никому не известной. Пока наших в списках нет. Но раз уже начали выпускать в Россию, значит, мы уже тоже, наверное, на днях будем», — рассказала женщина.

Ранее в этот день источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. Кроме того, для эвакуации граждан РФ в Каир прибыли два спецборта. Ожидается, что еще прибудет третье воздушное судно.

Накануне, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Она выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.