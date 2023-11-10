Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
Мир
Спецборт МЧС доставил 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа
Экономика
У территориальных органов ФАС появились полномочия по проверке тарифов
Мир
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Мир
В США заявили о фактическом проигрыше Украины в конфликте с Россией
Мир
Постпред Палестины осудил действия СБ ООН в ситуации с сектором Газа
Общество
СК РФ возбудил дело после пропажи связи с Ан-2 на Чукотке
Мир
На Украине за год значительно сократилось число миллиардеров
Мир
Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты
Происшествия
Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью
Общество
Второй Российский винодельческий форум открылся в Москве
Пресс-релизы
Стартовал Всероссийский конкурс для молодых журналистов, блогеров и авторов ТГ-каналов
Пресс-релизы
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил выставку-форум «Россия»
Сюжет:

Россиянка рассказала «Известиям» об эвакуации раненых на КПП «Рафах»

0
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах» в Египте началась эвакуация раненых. Об этом 10 ноября сообщила «Известиям» россиянка, ожидающая своей очереди.

По ее словам, переход уже открыт для раненых.

«Россияне сидят в очереди и ждут. Очень плохие связь и интернет, электричества нет», — сказала она.

Также о ситуации с эвакуацией поделилась жительница сектора Газа, гражданка Казахстана Марьяна Аль-Масри. Она находится на родине, ее четверо детей остались в анклаве.

«Наш консул говорит что [эвакуация] в порядке очереди. То есть они выпускают списки по какой-то очереди никому не известной. Пока наших в списках нет. Но раз уже начали выпускать в Россию, значит, мы уже тоже, наверное, на днях будем», — рассказала женщина.

Пограничное стояние: почему Израиль не разрешает эвакуацию россиян
РФ подготовила списки для вывоза своих граждан из сектора Газа

Ранее в этот день источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. Кроме того, для эвакуации граждан РФ в Каир прибыли два спецборта. Ожидается, что еще прибудет третье воздушное судно.

Накануне, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Она выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023