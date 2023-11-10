«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Пензенской области

В Пензенской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики сообщили о значительном усилении ветра.

Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня 10 ноября. В МЧС уточняют, что скорость ветра достигает 15-18 м/с.

Жителей региона просят ограничить время нахождения на улице, пишет ИА «Пенза-пресс». Кроме того, рекомендовано внимательно следить за детьми. Укрываться от ветра следует в подземных переходах и подъездах. Не стоит стоять около стен зданий или рекламных щиток, а также приближаться к оборвавшимся проводам.

Ранее в этот день синоптики сообщили об установлении нового погодного рекорда в Омской области. 8 ноября температура повысилась до +9 градусов после морозов до -20 градусов. Предыдущий рекорд для данной даты действовал с 1929 года, тогда воздух прогрелся до +7 градусов.