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Деревянный многоквартирный дом восстановят после пожара в Томске

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Власти Томска выделили порядка 490 тыс. рублей для составления проектно-сметной документации по восстановлению деревянного многоквартирного дома на улице Войкова. Здание серьезно пострадало во время пожара.

Дом входит в «список-701». Это перечень деревянных строений Томска, которые считаются объектом фоновой исторической застройки и необходимо сохранить. Во время пожара 24 сентября сгорело 144 кв. м крыши и одна квартира. Остальные помещения пострадали из-за воды. Власти предлагали признать дом аварийным и расселить, но жильцы попросили мэрию выполнить ремонт.

Капитальные работы могут быть выполнены после разработки проектно-сметной документации в 2024 году. По оценке ООО «ТомСтрой», физический износ здания составляет 82,09%, оснований для признания дома аварийным нет. Об этом пишет РИА «Томск».

Дом был построен в 1917 году. Жильцы всех девяти квартир нашли временное жилье.

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