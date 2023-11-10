В женских консультациях Москвы появились дежурные врачи

В Москве в женских консультациях начали работать дежурные врачи. Теперь на прием можно будет попасть в срочном порядке и без записи. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные власти уделяют большое внимание развитию акушерско-гинекологической службы в целях повышения качества медицинского обслуживания и укрепления репродуктивного здоровья жительниц столицы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Благодаря организации работы кабинетов дежурных врачей женщины смогут получить квалифицированную помощь в день обращения и без записи, если возникла необходимость в срочной консультации. Дежурный врач при надобности может направить пациентку на обследования или госпитализировать, уточняет сайт kp.ru.

В настоящее время кабинеты дежурных врачей есть в 50 женских консультациях. К концу года они появятся в 70 медицинских учреждениях, сообщает «Москва 24». Дежурные акушеры-гинекологи работают во всех женских консультациях с большим количеством гинекологических участков. В учреждениях с небольшим прикрепленным населением помощь пациенткам оказывает заведующий в день обращения без предварительной записи, пишет НСН.

В октябре Ракова рассказала, что жители Москвы записались на прием к врачам через специальные посты в центрах амбулаторной онкопомощи уже более 400 тыс. раз. Сотрудники постов записи помогают москвичам подобрать максимально удобное время для визита к специалисту и запланировать несколько медицинских процедур на один день.