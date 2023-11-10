Объектами наследия признали 14 памятников археологии в Удмуртии

В Удмуртии 14 археологических памятников получили статус выявленных объектов культурного наследия.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства по госохране объектов культурного наследия, в список вошли Болгуринское селище, Паздеровское городище, Степановское II городище в Воткинском районе, Кыпкинское I селище в Глазовском районе, Чутожмонское городище в Завьяловском районе, селища Ямаша III и Ямаша IV в Каракулинском районе, Дубровское городище в Киясовском районе, Бемыжское поселение в Кизнерском районе, Бемышевский медеплавильный завод, Усть-Нечкинские селища, Юрихинское I селище в Сарапульском районе.

В ближайшее время будут готовы документы для включения этих памятников археологии в госреестр объектов культурного наследия.

В конце сентября сообщалось, что во время прокладки трубопровода в селе Нылга в Удмуртии рабочие обнаружили два склепа. Предполагается, что захоронение относится к концу XIX века. В ходе работ был обнаружен склеп с молодой девушкой с ребенком пяти–семи лет. Предполагается, что во время обустройства этого захоронения был поврежден более ранний склеп.