Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил выставку-форум «Россия»

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил Международную выставку-форум "Россия". Он осмотрел стенды регионов и посетил павильоны «Первые в России — стране возможностей», «Атом» и «Дом молодежи».

«Конечно, давно надо было делать нечто такое, где и молодое поколение, и старшее поколение узнавали бы свою меняющуюся и прекрасную страну. Это серьезный этап в осмыслении нашего сегодняшнего настоящего, того пути, который мы прошли. Поэтому огромная благодарность всем тем, кто так искренне и так талантливо в этом участвовал», — сказал митрополит Тихон.

Он отметил, что сейчас в регионах заметно серьезное развитие, и важно его фиксировать. «Мне приходится ездить по стране. И то развитие, которое сейчас происходит в большинстве отраслей жизни регионов, даже если оно порой не удовлетворяет, — а человека сложно насытить всем, что он хочет, о чем он мечтает, — равно показать сделанное, показать этот путь — необычайно важно», — подчеркнул митрополит и отметил, что выставку "Россия" важно увидеть молодежи.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Гостей также ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран.