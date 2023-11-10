Стартовал Всероссийский конкурс для молодых журналистов, блогеров и авторов ТГ-каналов

Медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет о старте конкурса «Премия имени Владимира Николаевича Сунгоркина для молодых журналистов, блогеров и авторов Телеграм-каналов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнерами проекта выступили Союз журналистов России и Центр развития культурных инициатив.

К участию в конкурсе приглашаются начинающие и действующие журналисты, блогеры, авторы Telegram-каналов в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Мы ищем инициативных молодых людей, которые владеют искусством слова, умеют талантливо излагать свои мысли и доносить свои идеи в форме текста, статьи, рассказа, поста или видеоблога.

Всё, что нужно для участия, — заполнить заявку в разделе конкурса на сайте https://parus.kp.ru/ и прикрепить свою лучшую работу (пост, статью, рассказ или видеоролик).

Номинации конкурсного отбора:

самый перспективный журналист;

самый перспективный блогер;

самый перспективный автор Телеграм-канала.

В течение шести месяцев редакторская группа конкурса будет отбирать лучшие тесты, публиковать их и продвигать на федеральных ресурсах медиагруппы «Комсомольская правда». Прием работ продлится до 31 марта 2024 года.

Победителей определит жюри конкурса по итогам народного голосования. Торжественная церемония награждения состоится не позднее 25 мая 2024 года. Победители получат премии от 30 до 100 тыс. рублей и приглашение в один из образовательных заездов «Таврида.АРТ».

Кроме того, 20 лучших участников получат возможность пройти трехдневный образовательный интенсив в Москве от ведущих экспертов, знаменитых журналистов, «золотых перьев» страны, военных корреспондентов, популярных блогеров и авторов Telegram-каналов, а также получат шанс на стажировку в медиагруппе «Комсомольская правда».