Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
Мир
Спецборт МЧС доставил 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа
Экономика
У территориальных органов ФАС появились полномочия по проверке тарифов
Мир
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Мир
В США заявили о фактическом проигрыше Украины в конфликте с Россией
Мир
Постпред Палестины осудил действия СБ ООН в ситуации с сектором Газа
Общество
СК РФ возбудил дело после пропажи связи с Ан-2 на Чукотке
Мир
На Украине за год значительно сократилось число миллиардеров
Мир
Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты
Происшествия
Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью
Общество
Второй Российский винодельческий форум открылся в Москве
Пресс-релизы
Стартовал Всероссийский конкурс для молодых журналистов, блогеров и авторов ТГ-каналов
Пресс-релизы
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил выставку-форум «Россия»

Стартовал Всероссийский конкурс для молодых журналистов, блогеров и авторов ТГ-каналов

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет о старте конкурса «Премия имени Владимира Николаевича Сунгоркина для молодых журналистов, блогеров и авторов Телеграм-каналов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, партнерами проекта выступили Союз журналистов России и Центр развития культурных инициатив.

К участию в конкурсе приглашаются начинающие и действующие журналисты, блогеры, авторы Telegram-каналов в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Мы ищем инициативных молодых людей, которые владеют искусством слова, умеют талантливо излагать свои мысли и доносить свои идеи в форме текста, статьи, рассказа, поста или видеоблога.

Всё, что нужно для участия, — заполнить заявку в разделе конкурса на сайте https://parus.kp.ru/ и прикрепить свою лучшую работу (пост, статью, рассказ или видеоролик).

Номинации конкурсного отбора:

  • самый перспективный журналист;
  • самый перспективный блогер;
  • самый перспективный автор Телеграм-канала.

В течение шести месяцев редакторская группа конкурса будет отбирать лучшие тесты, публиковать их и продвигать на федеральных ресурсах медиагруппы «Комсомольская правда». Прием работ продлится до 31 марта 2024 года.

Победителей определит жюри конкурса по итогам народного голосования. Торжественная церемония награждения состоится не позднее 25 мая 2024 года. Победители получат премии от 30 до 100 тыс. рублей и приглашение в один из образовательных заездов «Таврида.АРТ».

Кроме того, 20 лучших участников получат возможность пройти трехдневный образовательный интенсив в Москве от ведущих экспертов, знаменитых журналистов, «золотых перьев» страны, военных корреспондентов, популярных блогеров и авторов Telegram-каналов, а также получат шанс на стажировку в медиагруппе «Комсомольская правда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023