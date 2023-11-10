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Сбор за визу на Шри-Ланке продолжает действовать
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Сбор за визу на Шри-Ланке продолжает действовать

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Strigl - CHROMORAN
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Шри-Ланка спустя почти 20 дней продолжает взимать с россиян визовый сбор при въезде в страну, об отмене которого еще 24 октября сообщал глава МИД страны Али Сабри. Как сообщили 10 ноября «Известиям» в посольстве страны в РФ, в вопросе визового сбора «ничего не изменилось».

Глава туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин 10 ноября также заявил «Известиям», что российские туристы продолжают платить за визу при въезде на Шри-Ланку.

Напомним, отмену сбора за визы для граждан РФ и еще шести стран в МИД Шри-Ланки анонсировали еще в конце октября. Глава внешнеполитического ведомства тогда сообщал, что решение правительства об отмене платы за визы «вступает в силу немедленно». Правда, в реальности этого не произошло.

1 ноября ланкийское издание Daily Mirror со ссылкой на Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) написало, что отмена сбора произойдет после того, как департамент иммиграции страны опубликует соответствующий бюллетень. По данным издания, это должно было случиться 7 ноября.

Напомним, сбор за визу на Шри-Ланку составляет $60, если виза получается в аэропорту по прилете, или $50 за онлайн-визу на сайте eta.gov.lk.

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13 октября сообщалось, что 50% опрошенных россиян планируют в новогодние праздники путешествовать по регионам РФ, 30% поедут в Москву и Санкт-Петербург. Еще 15% выбирают для новогоднего отдыха теплые страны, такие как Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы.

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