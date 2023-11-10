Второй Российский винодельческий форум открылся в Москве

В рамках второго Российского винодельческого форума отечественные производители подготовили для ценителей благородных напитков яркие открытия. В них вложены опыт и умения, а также знания ученых «Курчатовского института». Корреспондент «Известий» Николай Иванов 10 ноября рассказал, как в исследовательском центре помогли сделать вино лучше.

«Мы умеем выделять дрожжи с конкретного терруара для конкретного вина и сорта этой местности. То есть это такая вещь, которую делают коллеги на Западе достаточно успешно и нам сюда продают», — поделился начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов.

Благодаря этому зависимость от импорта стала минимальной. На данный момент 52% тихих вин в ритейле и до 68% игристых — это российские производители.

По словам главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева, ожидается, что по итогам года будет 103 тыс. га насаждения винограда.

«Несмотря на то, что у нас снизились объемы производства винограда, там был запас определенный сформированный, объем производства вина у нас не сильно понизится», — указал он.

Виноградари рассказали, что думают исключительно о развитии производства. Так, у «Инкермана» появились новые оттенки вин.

«Мы начинаем смешивать различные сорта винограда. Вот здесь вот бастардо, мерло, саперави. Бастардо — удивительный сорт винограда, и наши виноделы работают с ним. Добавили к нему мерло, и получилось удивительное вино», — поделился начальник отдела развития бренда «Инкерман» Александр Черный.

«Массандра» запускает линейку сухих вин, до этого винодельня была известна благодаря десертным и крепленым напиткам, а «Новый свет» планирует выпускать 5 млн бутылок в год.

«Большая сфера будет задействована в области нового оборудования, новых зданий, и, конечно же, здесь же рядом будет идти и туристический комплекс, который поможет нам больше знакомить российских потребителей с качественным продуктом», — сказала гендиректор АО «ЗШВ «Новый свет» Татьяна Максимова.

Ранее, 1 ноября, в Минпромторге заявили о росте ассортимента российского вина в 10 раз. За это время удалось убедить винного потребителя, что отечественные вина — это «нормальный продукт нормального качества», отметили в ведомстве.