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В правительстве рассказали о производстве в РФ оборудования для горнолыжного туризма

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Правительство РФ провело совещание на тему организации производства промышленных товаров и техники для горнолыжного туризма. В нем участвовали вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщается на официальном сайте правительства.

В ходе совещания Мантуров рассказал о производстве техники и оборудования для горнолыжных курортов. По его данным, в настоящее время производством снегоходов и снегоболотоходов туристического и спасательного назначения в России в сумме занимаются три предприятия.

Еще две российские компании производят снегоуплотнительные машины (ратраки), а потребности в производстве канатных дорог могут обеспечить пять действующих отечественных производителей, сообщил глава Минпромтрога.

В то же время, добавил Мантуров, поставки необходимых импортных компонентов для эксплуатации имеющихся и создания новых дорог данного вида будут осуществляться с использованием механизмов параллельного и приоритетного импорта.

В заключение министр сообщил о необходимости консолидации заказов участников туристической отрасли для полного задействования российских предприятий. По его словам, отечественным компаниям необходимы долгосрочные и четкие ориентиры по спросу, что позволит им наращивать мощности и повышать локализацию производства.

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В свою очередь, Чернышенко напомнил о реализации правительством поручения президента РФ Владимира Путина по ускоренному развитию туристической инфраструктуры.

Вице-премьер заявил о возможности российских курортов «Белокуриха», «Манжерок», «Шерегеш», «Архыз» и «Красная Поляна» конкурировать с зарубежными. При этом он подчеркнул необходимость оценить потребности каждого курорта с учетом возможностей промышленности.

По мнению Чернышенко, важно синхронизировать работу власти, бизнеса и инвесторов, чтобы организовать производство требуемых для покрытия этих потребностей товаров. Также, по его словам, следует предусмотреть эффективные меры господдержки.

Ранее, 4 ноября, Чернышенко рассказал в ходе выступления на выставке-форуме «Россия» о развитии национального проекта «Туризм — индустрия гостеприимства». Он отметил, что по всей стране по поручению президента РФ реализуются мероприятия, позволяющие насладиться ее природой и достопримечательностями.

2 ноября в Минэкономразвития сообщили о росте турпотока по России за год на 16%. Согласно этим данным, с января по сентябрь 2023 года россияне совершили 135 млн турпоездок по стране.

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