Вековой температурный рекорд побит в Омске

В Омскую область после морозов до –20 градусов и установления снежного покрова вернулась плюсовая температура. Метеорологи зафиксировали температурный рекорд.

По словам начальника Гидрометцентра Обь-Иртышского УГМС Людмилы Литовкиной, 8 ноября максимальная температура составила +9 градусов. Ее зафиксировали в Павлоградке, Черлаке и Русской Поляне.

В этот же день в Омске наблюдался абсолютный максимум температуры воздуха — +8 градусов. Предыдущий рекордный показатель для этого дня — +7 градусов — фиксировался 94 года назад, в 1929 году.

При этом метеорологи допускают новые температурные рекорды. Так, в ближайшие дни среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 4–7 градусов, пишет «ОМСКРЕГИОН».

Ранее, 9 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на 80–85% территории России ожидается теплая погода, которая сохранится до понедельника. Температура будет существенно выше нормы. Единственный регион, где будет холодно, — это Дальний Восток.