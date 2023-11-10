Как получить паспорт при достижении ребенком 14 лет в 2023 году

Каждый гражданин России при достижении 14 лет в течение трех месяцев должен подать заявление на получение паспорта. Как проходит процедура в 2023 году, рассказывают «Известия».

Почему нужно получать паспорт в 14 лет

Паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Он должен быть у всех россиян старше 14 лет (ранее с 16 лет). Это зафиксировано в постановлении правительства от 08.07.1997 г. N 828. В этом возрасте юный гражданин получает документ впервые сроком на шесть лет. Затем паспорт дважды меняется — в 20 и 45 лет.

Документ дает новые права и обязанности. Он служит неким рубежом между детством и взрослой жизнью, прививая ребенку ответственность за свои действия. Также паспорт может потребоваться в различных ситуациях, например для поступления в колледж или другое учебное заведение.

Что дает паспорт ребенку в 14 лет в 2023 году

Получив документ, 14-летний гражданин получает множество преимуществ. Он может самостоятельно ездить по России и за ее пределы без сопровождения взрослых, подписывать документы, делать вклады в банке, оформлять авторские права на изобретения и произведения искусства, сам выбирать, где ему учиться, а также защищать свои права и интересы.

Кроме того, с 14-летнего возраста подросток может официально выйти на работу и заработать свои первые деньги. Однако работать он пока может не более двух с половиной часов в свободное от учебы время и не более четырех часов в каникулы. И с согласия родителей.

Вместе с тем появляется и дополнительная ответственность. С этого возраста начинается уголовная ответственность. Она предусмотрена за хулиганство, вандализм, вымогательство, ложные сообщения об актах терроризма, грабежи и другие преступления. Поэтому подростку следует разумно пользоваться новыми правами и не забывать о возросших обязанностях.

Как получить паспорт в 14 лет в 2023 году

Подать документы на получение паспорта в 14 лет можно в МФЦ или напрямую в отдел по вопросам миграции МВД. Через портал «Госуслуги» это сделать нельзя. Там можно только записаться на прием или сформировать заявление на замену паспорта.

Порядок подачи достаточно прост, и подросток вполне может справиться с этой задачей сам. Ему необходимо будет взять талон и заполнить заявление, приложив необходимые документы:

свидетельство о рождении,

документ о наличии гражданства РФ (при отсутствии такой отметки в свидетельстве),

две черно-белые или цветные фотографии размером 35×45 мм

квитанцию об оплате госпошлины.

В 2023 году размер госпошлины составляет 300 рублей. Оплатить ее можно на месте в присутствии сотрудника МФЦ.

Срок изготовления паспорта — пять рабочих дней. Забрать документ может только сам подросток, так как ему нужно будет расписаться на третьей странице паспорта. Родителям паспорт не выдадут.

Штрафы за отсутствие паспорта в 14 лет в 2023 году

Если не подать документы в течение 90 дней после дня рождения, то придется заплатить штраф. Для Москвы и Санкт-Петербурга он составляет 3–5 тыс. рублей и 2–3 тыс. рублей для других регионов. Размер штрафа определяет инспектор подразделения по вопросам миграции МВД.

Ранее «Известия» рассказали, как заменить паспорт в 20 и 45 лет в 2023 году.