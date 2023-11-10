Тропу здоровья в бору Челябинска загородили забором

В Челябинске в городском бору одна из троп здоровья оказалась загорожена забором. Раньше по ней часто ходили люди.

О случившемся ИА «Ура.ру» рассказала местная жительница. Она уточнила, что забор стоит вокруг бывшего спортивного комплекса «Полет» на Лесопарковой улице. Он перегораживает тропу между остановкой и беговой дорожкой. Женщина уточнила, что на этом участке растут вековые сосны, которые могут спилить, если территорию будут активно осваивать.

Агентство не смогло получить оперативный комментарий от пресс-службы особо охраняемых природных территорий Челябинской области.

В пресс-службе городской администрации заявили, что тропа здоровья находится в открытом доступе. Там предположили, что речь может идти о заборе вокруг спорткомплекса, который расположен в нескольких десятках метров от тропы здоровья. В пресс-службе мэрии попросили обратиться за комментариями к правообладателям земельного участка и в строительную компанию, которая ведет работы.

Ранее уголовное дело было возбуждено из-за незаконной вырубки сосен в бору Аргаяшского района Челябинской области. Срубили 71 дерево на сумму, превышающую 1,5 млн рублей.