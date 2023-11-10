Второй Российский винодельческий форум открылся в Москве

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Подполковник США в отставке заявил о понимании Украиной провала контрнаступления
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Rafah Online сообщил о включении 82 россиян в список на эвакуацию из Газы
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