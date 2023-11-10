Фестиваль к юбилею «Брат-2» Балабанова проведут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоится фестиваль в честь юбилея фильма уральского режиссера Алексея Балабанова «Брат-2». В 2025 году картине исполнится 25 лет.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на бывшего директора и автора текстов группы «Смысловые галлюцинации» Олега Гененфельда, фестиваль, посвященный этому фильму, уже был, когда он только вышел на экраны. Его вели Сергей Бодров и Виктор Сухоруков.

В этот раз юбилей фильма планируют отпраздновать с привлечением современных технологий. Так, героя Сергея Бодрова собираются оцифровать, на экране он будет прогуливаться не по набережной Гудзона, а по Плотинке.

Агентство добавляет, что в Екатеринбурге также представили общественности сборник комиксов по мотивам фильма «Брат» Балабанова. В нем 10 различных историй, часть из которых посвящена персонажам фильма, а часть — его идеям.