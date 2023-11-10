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В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка

Гагин: число солдат ВСУ под Донецком сократилось в 3-4 раза из-за бегства
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Фото: REUTERS/Stringer
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Количество военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком уменьшилось в 3–4 раза из-за их бегства. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«В последнее время противник оставляет на позициях в первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов, я бы сказал, символическое. Втрое, а местами и в четверо меньше положенного. Три-четыре человека просто не способны в текущих условиях удержать оборону», — сказал Гагин.

В большинстве подобных случаев сокращение находящихся на позициях сил ВСУ связано с бегством украинских солдат с линии фронта, добавил он.

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Ранее в этот день трое военнослужащих ВСУ записали видеообращение в Авдеевке под Донецком, в котором заявили, что в их роте больше никого не осталось, а командование армии «кидает солдат на смерть» и занимается вымогательством.

Накануне сообщалось, что минимум 19 военных ВСУ, включая высокопоставленных офицеров, погибли в подконтрольной Киеву части Запорожской области во время церемонии награждения военнослужащих бригады.

Также в четверг портал Modern Diplomacy написал, что истребители F-16 не изменят положение ВСУ, поскольку их негде разместить, а квалифицированные пилоты для управления ими в рядах украинской армии отсутствуют. Отмечается, что старые модели американских истребителей, которые были обещаны Украине, не изменят положение на поле боя в том числе из-за невозможности конкурировать с российскими самолетами и плотного покрытия противовоздушной обороны (ПВО) России.

8 ноября The New York Times сообщила о массовом привлечении в ряды ВСУ женщин из-за больших потерь. В материале указано, что первым сигналом к тому, что призыв женщин в армию возможен, стал закон от 1 октября об обязанности всех женщин-медиков встать на военный учет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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