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На Украине за год значительно сократилось число миллиардеров

«Страна.ua»: число миллиардеров на Украине за год сократилось с девяти до двух
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Фото: РИА Новости/Григорий Василенко
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Число долларовых миллиардеров на Украине за год сократилось с девяти до двух. Об этом 9 ноября сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на рейтинг NV.

Подобной ситуации в стране не наблюдалось как минимум с 2006 года, когда появился соответствующий рейтинг, указывают журналисты.

Отмечается, что в числе миллиардеров остались Ринат Ахметов (состояние $6,59 млрд, падение с 2022 года на 43%) и Виктор Пинчук ($1,72 млрд, падение за тот же период на 34%).

Третью строчку рейтинга богатейших украинцев заняли Петр и Алексей Порошенко, состояние которых на данный момент оценивается в $954 млн (-37%).

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Ранее, 1 ноября, Forbes сообщал об уменьшении состояния 10 самых богатых людей мира за октябрь на $50 млрд, в результате оно составило $1,32 трлн. Более двух третей этого снижения, связано с падением собственного капитала основателя компании Tesla и владельца соцсети X Илона Маска, уточнялось в материале.

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