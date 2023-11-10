МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»

Россия вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил МИД РФ.

Подготовку данного документа Россия анонсировала в ходе брифинга СБ ООН 26 сентября, в годовщину теракта на обоих объектах, напомнили в ведомстве.

Целью ставилось направление со стороны Совбеза сигнала о необходимости проведения непредвзятого международного расследования инцидента во избежание повторения подобных ситуаций.

В МИД отметили проведение российской стороной в течение месяца переговоров с учетом всех конструктивных предложений. Данное взаимодействие показало неготовность представителей стран Запада к серьезной работе, а также их фактическое желание прекратить подготовку проекта, добавили в министерстве.

В частности, уточнил МИД, западные коллеги заявляют об отсутствии необходимости вмешиваться в ход национальных расследований теракта Германией, Данией и Швецией. В то же время, за год указанные страны не представили даже предварительных результатов и не сотрудничают с понесшими ущерб государствами, тогда как в СМИ появляются новые версии случившегося.

Перечисленные факторы привели к вынужденному сворачиванию работы на проектом заявления, однако РФ продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной теме, заявили в министерстве. Подчеркивается, что виновные в атаке на ключевой объект энергетической инфраструктуры должны понести заслуженное наказание, поскольку она повлекла масштабные экономические и экологические последствия и угрожает международной безопасности.

Ранее, 8 ноября, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва «Северных потоков». Также министр указал на то, что инцидент окончательно подорвал надежду европейцев на получение дешевого газа.

До этого, 31 октября, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обвинил во взрыве газопроводов США. По его словам, Соединенные Штаты подорвали «Северный поток» и «Северный поток – 2», чтобы Европа не смогла получать российский газ.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.