Истребители F-16 не изменят положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку их негде разместить и ими некому управлять. Об этом 9 ноября написал портал Modern Diplomacy.

«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», — говорится в публикации.

Отмечается, что старые модели американских истребителей, которые были обещаны Украине, не изменят положение на поле боя в том числе из-за невозможности конкурировать с российскими самолетами и плотного покрытия противовоздушной обороны (ПВО) России.

Modern Diplomacy указывает, что в настоящее время ВСУ испытывают «катастрофическую» нехватку в живой силе. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, потерял поддержку своих генералов. Успешные наступательные действия России наряду с исчерпыванием каких-либо надежд ВСУ на военный успех дают понимание о безнадежности ситуации не генералам, но и рядовым солдатам, говорится в статье.

Ранее, 1 ноября, глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что российская система ПВО сможет сбить все обещанные Украине F-16 за 20 дней. Он уточнил, что, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО, киевский режим терпит поражение.

11 октября глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы западных стран по поставкам оружия Украине заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители в первом квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов F-16 от Дании. Впоследствии истребители Киеву также поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, в общей сложности к 2025 году Украина должна получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.