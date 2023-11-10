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Солдат ВСУ рассказал о сорванных планах Киева из-за маневра армии РФ

Le Figaro: маневр армии России сорвал Киеву план контрнаступления
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В день начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но российское командование, заранее узнав о планах украинских солдат, перебросило туда войска, таким образом с самого начала нарушив планы киевского режима. Об этом заявил украинский штурмовик по имени Степан французской газете Le Figaro, статья была опубликована 7 ноября.

«6 июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли <...>? и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — рассказал военнослужащий ВСУ.

По словам Степана, ключевой удар для украинской армии планировалось нанести в Херсонской области, чтобы перекрыть доступ в Крым. Однако действия армии России сорвали планы, которые, как отметил военный, были приурочены ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

«Это должно было стать знаком для армии [украинского лидера Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», — так штурмовик пояснил символичность провальных планов руководства Киева.

Прорыва не будет: главком ВСУ Залужный заговорил о позиционной борьбе
В эссе для британского издания украинский генерал сделал ряд комплиментов российскому вооружению

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что критика офисом Зеленского заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией указывает на раскол между военным и гражданским руководством страны.

Залужный 1 ноября в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Комментируя позицию Залужного, Зеленский назвал ситуацию на фронте «не патовой», признав в то же время, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с контролем российских сил над небом. Также замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание главкома ВСУ было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

7 ноября в Верховной раде сообщили, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление в ставку об увольнении Залужного. В этот же день NYT сообщила со ссылкой на американских чиновников, что слова главкома могут привести к прекращению помощи США Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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