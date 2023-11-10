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Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман

Умер американский астронавт Борман, командовавший первым облетом Луны
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Фото: NASA
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Американский астронавт Фрэнк Борман, который возглавлял экипаж космического корабля «Аполлон–8», совершивший в 1968 году первый пилотируемый облет Луны, умер в возрасте 95 лет. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября заявлении директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона.

Уточняется, что Борман скончался во вторник, 7 ноября.

Помимо того, что Борман возглавлял экипаж миссии «Аполлон–8», он являлся ветераном «Джемини–7». Астронавт провел 14 дней на низкой околоземной орбите, а также осуществил первое сближение в космосе, подойдя на несколько футов к космическому аппарату «Джемини–6».

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