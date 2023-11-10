Госдума продлила приостановку выплат по вкладам граждан CCCР до 2027 года

Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.

В 1995 году был принят закон «О базовой стоимости необходимого социального набора», гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности вкладов граждан в Сбербанке, сделанных до 20 июня 1991 года, и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не утверждены. В результате с 2003 года вступление закона в силу ежегодно приостанавливается.

По подсчетам правительства, если перевести все гарантированные сбережения россиян в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы 61,8 трлн в 2024 году, а в 2025 году эта сумма составит уже 64,2 трлн, в 2026 году – 66,8 трлн.

Ранее, 18 октября, депутат Владимир Сенин рассказал, что рабочая группа в Государственной думе подготовила предложения по компенсации советских вкладов в Сбербанке. По его словам, выработаны пять предложений, два из которых он назвал «позитивными».