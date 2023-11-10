Реклама
Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Папуа — Новой Гвинее
Армия
ВС РФ поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ
Экономика
В Центробанке объяснили укрепление рубля в октябре
Армия
Северный флот получит новый ледовый буксир «Сергей Ушаков»
Армия
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Общество
СК завершил расследование серийных нападений на пожилых женщин
Общество
Стало известно о не менее 1 кг взрывчатки в машине депутата ЛНР Филипоненко
Мир
Минфин США заявил о новых шагах по увеличению издержек РФ при экспорте нефти
Мир
Хуситы взяли на себя ответственность за новый обстрел Эйлата в Израиле
Экономика
Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений
Экономика
В регионах РФ упала скорость мобильного интернета
Мир
СБ ООН проведет 10 ноября заседание по Ближнему Востоку
Мир
Минфин США заявил об усилиях по прекращению финансирования ХАМАС
Сюжет:

Rafah Online сообщил о включении 82 россиян в список на эвакуацию из Газы

Rafah Online: 82 россиянина покинут сектор Газа через КПП «Рафах»
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предположительно, 82 россиянина, проживающих в секторе Газа, смогут покинуть территорию анклава через КПП «Рафах». Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили на сайте информационного портала Rafael Online.

В тексте опубликованного документа перечислены граждане России и других стран, которые могут быть эвакуированы уже в эту пятницу. Всем упомянутым на сайте следует прибыть на КПП в семь утра.

Пограничное стояние: почему Израиль не разрешает эвакуацию россиян
РФ подготовила списки для вывоза своих граждан из сектора Газа

Ранее в этот день источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Отмечается, что Россия одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.

9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что с российской стороны всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Захарова выразила удивление в связи заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023