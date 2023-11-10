Rafah Online сообщил о включении 82 россиян в список на эвакуацию из Газы

Предположительно, 82 россиянина, проживающих в секторе Газа, смогут покинуть территорию анклава через КПП «Рафах». Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили на сайте информационного портала Rafael Online.

В тексте опубликованного документа перечислены граждане России и других стран, которые могут быть эвакуированы уже в эту пятницу. Всем упомянутым на сайте следует прибыть на КПП в семь утра.

Ранее в этот день источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Отмечается, что Россия одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.

9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что с российской стороны всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Захарова выразила удивление в связи заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.