Минобороны Израиля заявило о первом применении внеатмосферной ПРО «Хец 3»

Израиль впервые успешно применил в бою систему перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы «Хец 3». Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

В районе Красного моря новая система противовоздушной обороны (ПРО) сбила цель, направленную в сторону Израиля.

В заявлении добавили, что с 2017 года это был первый оперативный перехват, осуществленный «Хец 3».

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередные авиаудары по военной инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Такие действия стали ответом на недавние запуски, произведенные Ливаном в направлении страны. Ударам подверглись военные структуры и посты, в которых действовали террористы, а также ряд технических средств, использовавшихся для направления террористических атак против Израиля.

8 ноября Израиль заявил о том, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа. Таким образом, более 50 тыс. жителей перешли на юг анклава. Уточняется, что в южной части этой территории есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.