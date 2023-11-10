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Песков заявил, что Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

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Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил Песков, российский президент решил приехать в штаб после завершения официального визита в Казахстан. Отмечается, что Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Путин заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине, а также осмотрел новые образцы военной техники.

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Предыдущий визит российского лидера в штаб группировки СВО в Ростове-на-Дону состоялся 20 октября. Там он заслушал доклад о ходе спецоперации от начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны РФ. Как уточнил Песков, поездка Путина была согласована оперативно и заранее не планировалась.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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