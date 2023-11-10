ВС РФ поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ

Российская армия поразила восемь районов скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, а также нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам. Об этом 10 ноября рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в беседе с «РИА Новости».

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника», — уточнил Савчук.

По его словам, российские средства противовоздушно обороны (ПВО) сбили два беспилотника в районе Кременной.

Савчук добавил, что ВС РФ уничтожили до 160 военных, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777.

Накануне в Минобороны РФ заявили о том, что ВСУ потеряли до 75 военнослужащих на херсонском направлении за сутки. Российская армия нанесла огневое поражение по живой силе противника на островах Мелкий и Алешкинский. Кроме того, были уничтожены три автомобиля гаубица «Мста-Б».

Ранее в тот же день начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что ее авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 145 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении. Помимо этого, противник потерял две станции РЭБ и автомобильную технику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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