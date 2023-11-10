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Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации противовирусных препаратов до 2025 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина РФ от 7 ноября, опубликованном 9 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование ряда противовирусных препаратов в России будет продлена до 1 января 2025 года. Это поспособствует получению всех нужных документов для использования препаратов по назначению в максимально короткие сроки, а также сможет обеспечить стабильность поставок лекарств в медицинские организации.

«Установить, что регистрационные удостоверения лекарственных препаратов для медицинского применения со сроком действия до 1 января 2024 года <…> действительны до 1 января 2025 года и подлежат замене Министерством здравоохранения РФ до 1 декабря 2023 года без прохождения процедуры государственной регистрации», — отметили в документе.

Помимо этого, также до 1 января 2025 года не подвергнутся изменениям предельные отпускные цены, которые были установлены на некоторые противовирусные лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые утверждены постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года в связи с распространением коронавируса.

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26 октября Минздрав РФ обновил рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Как указывается в документе, для лечения COVID-19 рекомендовано 13 препаратов. Отмечается, что коронавирус на данный момент приобретает характер сезонной инфекции. При этом максимальную опасность для окружающих представляет инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

Ранее, 7 октября, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» к.м.н. Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что штамм коронавируса «Эрис» имеет около пяти новых мутаций в S-белке по сравнению с более ранними версиями «Омикрона». По его словам, он более заразен, чем предыдущие штаммы коронавируса, однако протекает легче.

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