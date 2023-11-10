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Шесть человек погибли при ударе израильских ВВС по территории сектора Газа

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Фото: Соцсети
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Шесть человек погибли при ударе израильских ВВС по территории, прилегающей к больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа. Об этом 10 ноября сообщил телеканалу Sky News Arabiya директор госпиталя.

«Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице», — заявил телеканалу директор больницы «Аль-Шифа».

Он также отметил, что авиаудар был нанесен в непосредственной близости от палатки, где находились журналисты.

СМИ сообщают, что израильская авиация нанесла также удары и по площадям рядом с другими больницами на севере Газы — «ар-Рантиси» и Индонезийского госпиталя.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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