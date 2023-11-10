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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Папуа — Новой Гвинее

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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В акватории моря Бисмарка примерно в 8–9 км от северо-восточного побережья острова Новая Гвинея (Папуа — Новая Гвинея) был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,5. Об этом 10 ноября сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

В оперативной обработке филиала уточнили, что эпицентр землетрясения находился в 187 км к северо-западу от второго по величине города страны — Лаэ — и в 24 км юго-восточнее небольшого города Мадонг.

Подземные колебания были зафиксированы в 23:53 мск.

Геофизическая служба РАН оценила сотрясения в эпицентре как очень сильные.

В то же время геологическая служба США отметила, что толчки прошли с магнитудой 5,4, а очаг находился на глубине 64,2 км.

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Ранее, 9 ноября, землетрясение магнитудой 4,6 произошло на границе Турции и Сирии. Эпицентр подземных толчков находился в 21 км к востоку от города Искендерун (Турция), где проживают 159 тыс. человек.

В тот же день подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы на территории Исландии. Очаг залегал на глубине 4 км, а эпицентр находился в 25 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика, население которого составляет примерно 118 тыс. человек.

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