Минобороны Израиля заявило о первом применении внеатмосферной ПРО «Хец 3»

В Израиле состоялось первое успешное боевое применение системы противоракетной обороны (ПРО) «Хец 3» («Стрела 3»), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Об этом 9 ноября сообщило минобороны страны.

«Система эффективно перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Это первый оперативный перехват, осуществленный системой «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 году», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее в этот день правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) взяло на себя ответственность за новый обстрел баллистическими ракетами нескольких целей на юге Израиля. При этом отмечается, что йеменская армия успешно достигла поставленных целей и привела к поражению объектов противника.

Видео запуска ракет в сторону Израиля было опубликовано 1 ноября. Целями были «сионистские образования на оккупированных палестинских территориях».

Позднее, 5 ноября, сообщалось, что Израиль провел первое в истории «сражение в космосе», устранив выпущенную йеменскими повстанцами вражескую ракету за пределами атмосферы Земли. Также было отмечено, что этот случай стал первым применением противовоздушной системы Arrow по ее прямому назначению, то есть для уничтожения цели на высокой скорости и большой высоте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.