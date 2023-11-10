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Российские танкисты рассказали о работе на южнодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танкисты 29-ой армии на южнодонцеком фронте выдвинулись в сторону Угледара, чтобы точными пушечными ударами поддержать наступление морпехов. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков пообщался с экипажем танка Т-80.

Журналист обратил внимание, что находится всего в нескольких километрах от передовой. По его словам, техника занимает огневую позицию под Никольским

За кадром отчетливо слышны звуки ожесточенных стрелковых боев — это пехота штурмует позиции Вооруженных сил Украины.

После уничтожения всех целей российские военнослужащие могут без опаски продвигаться вперед, а танкисты вернуться на базу, чтобы пополнить боеприпасы и перевести дух.

Корреспондент показал укрытие экипажа, которое они оборудовали сами. Отмечается, что здесь маскировки много не бывает. Танки прячут с помощью противодронной сетки, листвы и окопа, чтобы противник не мог вычислить позиции российской техники.

Командир танковой роты с позывным Палыч рассказал о своем боевом выезде по горячим следам.

«Наша задача была поддержание наступления и уничтожение живой силы противника. Все качественно прошло. <…> Отработали хорошо», — сказал он.

По его словам, главное, что все вернулись живыми, ведь работа на передовой, особенно с открытой позиции, для танкистов это всегда смертельный риск. Противник, заметив танк, начинает воздушную облаву.

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Тюква добавил, что, когда танк отстреливается, противник это замечает и поднимает дроны, которые следуют за машиной на отходе. Танкист вспомнил, что бывали случаи, когда они цеплялись на массеть и даже прилетали в роту.

Однако Тюква отметил, что танк более эффективен по сравнению с артиллерией, так как траектория запуска снаряда снаряда меньше, а расстояние ближе.

Механик-водитель танка Т-80 с позывным Кот рассказал, как чудом выбрался из-под воздушного обстрела. Однако, без повреждений не обошлось. После того, как машину подбил дрон-камикадзе, после громкого хлопка отказала поворотная система. После остановки танка он оказался в огне.

Тем не менее, по словам механика, через неделю техника вновь была на ходу и могла ездить как раньше. Ремонт занял всего неделю. Сейчас машина и экипаж работают на пределе возможностей.

«Экипаж — это маленькая семья, где каждый поддерживает друг друга», — добавил Кот.

По возвращении танка в строй его сразу загружают боеприпасами. Корреспондент подчеркнул, что передовым подразделениям на угледарском направлении сейчас как никогда нужна их мощная огневая поддержка.

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Ранее, 9 ноября, Ольков поделился кадрами работы расчетов самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». По его словам, техника всегда находится под маскировкой. Защитная сетка помогает остаться незаметным, а от диверсантов помогает наземное укрытие. По данным журналиста, в день у артиллеристов минимум по три выезда, а за последнюю неделю на счету экипажа больше десяти пораженных целей.

8 ноября артиллерия российской группировки «Центр» нанесла поражение двум группам ВСУ и подавила 15 батарейных расчетов противника. Расчеты были подавлен в районах Торского, Ямполь, Червоная Диброва, а также поражены около 100 целей противника, опорный пункт и районы скопления живой силы и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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