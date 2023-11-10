В Москве покажут шедевр русского авангарда «Зеленую полосу»

Картина Ольги Розановой «Зеленая полоса» 1917 года будет показана на выставке «Кубок созвучий. По направлению к Розановой» в Доме культуры «ГЭС-2».

Одно из ключевых произведений русского авангарда принадлежит Государственному музею-заповеднику «Ростовский кремль» и крайне редко покидает родные стены. На новой выставке оно демонстрируется наряду с другими картинами и книгами Ольги Розановой.

Также в экспозицию включены работы художниц второй половины XX века и современных авторов. Выставка продлится до 28 апреля 2024 года, но «Зеленая полоса» уедет раньше — в конце марта.

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