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Актер Виталий Хаев рассказал о скандале вокруг спектакля с Юлией Пересильд

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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В интервью «Известиям» актер Виталий Хаев поделился воспоминаниями о работе в Театре наций. Одним из первых спектаклей, в котором он был задействован, был «Киллер Джо» в постановке Явора Гырдева. Спектакль не успел выйти, как тут же наделал много шума. Причиной тому стали откровенные сцены, в которых артист появлялся в неглиже.

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«Знаете, это странно. То, что Юля Пересильд буквально передо мной играет пятиминутную сцену голышом, никто не заметил, а как я выскочил на 10 секунд и тут же убежал обратно, так все только это и обсуждали», — удивляется Хаев.

Отмечается, что премьерой режиссер Гырдев был доволен, как и тем, что актер играет голышом, как поставлено.

«Спустя неделю, когда режиссер уехал, наш завлит подошла ко мне и сказала: «Виталий, простите, пожалуйста, наверное, вам самому неловко. Я в первый раз вижу премьеру, после которой все обсуждают не спектакль, а ваши гениталии. Это непозволительно. Вы бы не могли просто надеть трусы?» — «Да, да, да!» — «Это ничего не прибавит и не убавит нашему спектаклю. Пусть уже зрители смотрят на что-то другое. Партнершу по спектаклю Юлию Пересильд одевать не стали. Ее сцена очень важна», — указал Хаев.

Актер еще раз обнажался, но на этот раз в кино.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Первую постельную сцену мне дали сыграть в 55 лет»

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