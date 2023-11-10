Стало известно о не менее 1 кг взрывчатки в машине депутата ЛНР Филипоненко

Примерно 1 кг взрывчатки был заложен в автомобиль депутата Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко, который погиб в результате подрыва его автомобиля в Луганске. Об этом 9 ноября ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«По оценкам специалистов, в машине Филипоненко было до 1 кг [взрывчатки] в тротиловом эквиваленте», — рассказал собеседник агентства.

Также источник в правоохранительных органах добавил, что по характеру поражения транспортного средства, предположительно, взрывчатка с большой вероятностью была фугасного действия.

Филипоненко погиб утром 8 ноября. Причиной гибели депутата стал взрыв неустановленного взрывного устройства под днищем автомобиля. В результате произошедшего возбудили уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Позднее украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. Также в ведомстве добавили, что операция была совершена совместно с движением сопротивления.

Съемочная группа «Известий» побывала на месте взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко. Корреспондент Дмитрий Зименкин сказал, что взрывное устройство, вероятнее всего, было заложено внутри машины. Он также добавил, что в 2022 году на Филипоненко также покушались, но депутат остался жив.