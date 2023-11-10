Запад и страны НАТО намеренно не предоставили возможность подписать договор в Стамбуле. События, которые произошли на Украине, могли быть предотвращены, но экс-премьер Великобритании Борис Джонсон тогда прибыл в Киев, чтобы помешать подписанию соглашения. Об этом 10 ноября заявил бывший глава военного комитета НАТО Харальд Куят в интервью YouTube-каналу HKCM.

«Еще 20 лет назад НАТО поддерживало с Россией очень тесное сотрудничество, но потом было принято решение всё разрушить. Началось это всё в 2002 году с выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Россия восприняла это в качестве попытки добиться превосходства в континентально-стратегической сфере», — отметил Куят.

Бывший глава военного комитета НАТО отметил, что в 2008 году в Бухаресте прошел саммит Североатлантического альянса, на котором Буш пытался всеми возможными силами добиться приглашения Украины в НАТО. В заключение Куят добавил, что нельзя забывать об этих событиях.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Ранее, 3 ноября, NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.