Российские перекупщики продают PlayStation Portal с двойной наценкой

В Сети появились предложения оформить предзаказ на PlayStation Portal с двойной наценкой. Гаджет, предназначенный для удаленной игры на консоли PS5, официально поступит в продажу 15 ноября.

Так, на «Авито» его можно приобрести в среднем от 35 тыс. до 42 тыс. рублей, в то время как в США стоимость предзаказа начинается от $199 (18 тыс. рублей), а в Европе — от €199 (19,5 тыс. рублей).

Также предзаказ на новую приставку Sony предлагают оформить некоторые интернет-магазины, а еще платформа SDEK.Shopping. На сайте этой компании стоимость гаджета составляет 28 тыс. рублей, срок доставки из ОАЭ — от 14 дней.

Согласно информации портала IGN (американского ресурса, который пишет об играх), все приставки в Японии и США из первой партии уже раскуплены, а следующие придется ждать только в декабре. Представитель одного из российских крупных маркетплейсов отметил, первую партию уже разобрали по предзаказам.

Официальные российские ритейлеры привезут девайс уже в конце этого месяца.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Не сыпь консоль на рану: PlayStation Portal продают с двойной наценкой