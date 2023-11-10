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Армия Израиля сообщила о рейде в лагере беженцев в Дженине

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Фото: REUTERS/Amir Cohen/File Photo
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В лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан был проведен рейд с помощью удара беспилотника, в ходе которого было уничтожено более 10 радикалов, свыше 20 человек задержано. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сегодня [9 ноября] под управлением Службы общей безопасности силы Армии обороны Израиля и израильской пограничной полиции провели контртеррористическое мероприятие в лагере в Дженине. Во время этого контртеррористического мероприятия [израильские] силы вступили в перестрелку с вооруженными террористами. Более 10 террористов были убиты, более 20 разыскиваемых подозреваемых были задержаны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после идентификации ЦАХАЛ уничтожила вооруженную террористическую ячейку, которая угрожала солдатам. Несколько террористов было убито.

В израильской армии рассказали также об изъятии вооружения, боеприпасов и военного снаряжения. Кроме того, уничтожена шахта подземного туннеля, где находились готовые к использованию взрывные устройства.

После данных сообщений официальный представитель Армии обороны Израиля заявил, что военные ЦАХАЛ до сих пор остаются в Дженине.

«Мы также действовали [в течение дня] в лагере беженцев в Дженине, 900-я бригада всё еще работает там на местах, уничтожая террористов, проводя контртеррористические операции внутри лагеря», — пояснил он.

«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»
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Ранее, 6 ноября, израильские военные сообщили о взятии под свой контроль военного лагеря ХАМАС в секторе Газа. Отмечалось, что в ходе операции боевые самолеты ЦАХАЛ уничтожили одного из командиров палестинского исламистского движения Джамаля Мусу, который отвечал за «особую безопасность» в организации.

В тот же день стало известно о рейдах Армии обороны Израиля на территории анклава. В результате за ночь было убито более 200 человек.

5 ноября ЦАХАЛ атаковала более 2,5 тыс. объектов. Широкомасштабная атака направлена на подполье и подпольную инфраструктуру ХАМАС, ликвидацию террористов и поиск старших командиров. По сообщениям, израильские силы достигли берега Средиземного моря в южной его части.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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