В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали о недовольстве санкциями ЕС против РФ

Представители бизнеса стран Бенилюкс недоумевают от санкций ЕС против России, поскольку они приносят пользу лишь США, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.

«У нас существует официальный формат обсуждения, а есть — частный. И главный вопрос, возникший с лета прошлого года, — в чьих интересах происходят эти запреты. Многие замечают, что бенефициарами запретов всегда остаются страны, находящиеся за Атлантическим океаном. Это, конечно, вызывает недоумение, и оно, возможно, может перерасти в более жесткую форму», — сказал он.

Прозоров добавил, что торговая палата регулярно проводит закрытые заседания для своих членов.

«И поскольку в нашу палату входят руководители других ассоциаций Бельгии, мы доносим эту информацию до них, и они в формате стандартной работы с правительствами стараются воздействовать на них», — сообщил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Запрет на ввоз алмазов из РФ подставит под риск весь кластер Бельгии»