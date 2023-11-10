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В Бельгийско-Люксембургской ТП рассказали о недовольстве санкциями ЕС против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Представители бизнеса стран Бенилюкс недоумевают от санкций ЕС против России, поскольку они приносят пользу лишь США, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.

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«У нас существует официальный формат обсуждения, а есть — частный. И главный вопрос, возникший с лета прошлого года, — в чьих интересах происходят эти запреты. Многие замечают, что бенефициарами запретов всегда остаются страны, находящиеся за Атлантическим океаном. Это, конечно, вызывает недоумение, и оно, возможно, может перерасти в более жесткую форму», — сказал он.

Прозоров добавил, что торговая палата регулярно проводит закрытые заседания для своих членов.

«И поскольку в нашу палату входят руководители других ассоциаций Бельгии, мы доносим эту информацию до них, и они в формате стандартной работы с правительствами стараются воздействовать на них», — сообщил он.

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