В Бельгийско-Люксембургской ТП сообщили о росте импорта бельгийского пива в РФ

Многие компании стран Бенилюкс с 2022 года вновь начали поставлять продукцию на российский рынок и некоторые даже вернули ее на допандемийный уровень, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.

«Например, импорт бельгийского пива вернулся на уровень 2019 года. Единственное, сменилась номенклатура брендов», — отметил он.

Прозоров пояснил, что это стало возможно, поскольку пиво не попало под какие-либо рестрикции.

«Сегодня есть продукция, которая не подпадает ни под какие запреты, и мы как палата всегда приветствуем и продвигаем те направления, которые разрешены в тех юрисдикциях, где мы работаем. Пиво попадает в такую категорию, и для нас это добрый пример», — заявил он.

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