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На Украине анонсировали строительство подземных школ

Власти Харьковской области: на Украине решили строить подземную школу с защитой от ракет
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Фото: t.me/synegubov
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Началось строительство подземной школы в поселке Коротыч в Харьковской области на Украине. Об этом 10 ноября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Создаем в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — написал он.

Отмечается, что в школе будет несколько помещений, санитарные комнаты и три выхода. Одновременно разместиться в школе смогут порядка 500 человек, именно столько там будет учащихся и педагогов. Кроме того, сооружение сможет выдержать прямое попадание ракеты комплекса С-300.

Сообщается, что на строительство учебного заведения потратят $2,7 млн.

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24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

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