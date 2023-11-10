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Представитель ХАМАС сообщил о гибели заложницы при обстреле Газы

ХАМАС: при атаке Газы погибла находящаяся в заложниках военнослужащая Израиля
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Израильская военная заложница, находящаяся в плену у военного крыла палестинского движения ХАМАС погибла после бомбежек сектора Газа со стороны Израиля. Об этом 9 ноября сообщил представитель боевого крыла организации Абу Убайда в Telegram-канале ХАМАС.

«Бригады Аль-Кассама» объявляют о гибели задержанных ими израильской военнослужащей и ранении еще одного в результате израильской бомбардировки сектора Газа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что второй пленный солдат получил ранения средней степени тяжести.

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
Депутат кнессета Зеэв Элькин — о целях наземной операции, ответных действиях на атаки хуситов и расследовании причин теракта 7 октября

Ранее, 9 ноября, группировка «Палестинский исламский джихад» заявила о готовности освободить двух израильских заложников по «гуманитарным причинам». Речь идет о пожилой женщине по имени Ханну Катсир и девушке Ягиль Якуб. Представитель боевого крыла, объяснил, что причины освобождения связаны с состоянием их здоровья. Он добавил, что инициатива будет исполнена, если Израиль выполнит условия, направленные на обеспечение безопасности палестинцев.

7 ноября Израиль заявил, что пока не будут освобождены удерживаемые в секторе Газа заложники, гуманитарной паузы в анклаве не будет. В первую очередь, речь идет об освобождении женщин, детей и стариков.

До этого, 5 ноября, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил военных, что боевые действия будут продолжаться до освобождения заложников. Операция в целом, по его словам, прекратится только в случае победы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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